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رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية: 20% من المصريين أميين وثلثيهم من الإناث

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رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية: 20% من المصريين أميين وثلثيهم من الإناث رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية: 20% من المصريين أميين وثلثيهم من الإناث
أكد الدكتور أسامة فراج، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن نسبة الأمية فى بلغت 20.3% من تعداد السكان حسب إحصاءات عام 2015، بعد أن تخطت أعداد الأميين على مستوى جمهورية مصر العربية 17 مليون أمى ثلثيهم من الإناث.

وقال رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش زيارته لمدينة أسوان، إن قضية الأمية تمثل أمنا قوميا وعقبة كبيرة فى سبيل التنمية، نظراً لأنها قضية أزلية، مر عليها سنوات طويلة، ولا زالت نسب الأمية فى تزايد مستمر.

وأضاف "فراج" أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة من خلال زيارة 23 محافظة فى 4 أشهر فقط، ومنهم بعض المحافظات التى شهدت زيارتين كـ"الشرقية والمنيا"، وهو رقم قياسى لم يحدث فى تاريخ الهيئة، وذلك بهدف عقد بروتوكولات تعاونية مع الجامعات الحكومية والأزهر والخاصة، لتوظيف طاقات الشباب لخدمة قضية الأمية، باعتباره واجبا وطنيا على الجميع المشاركة فيه لرفع شعار "مصر بلا أمية".


>- جامعة أسوان تستقبل وفدا جامعيا ألمانيا لتبادل الثقافات ضمن اتفاقية "الداد"

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