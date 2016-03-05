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الرئيس السيسى يعود للقاهرة بعد جولة أسيوية

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الرئيس السيسى يعود للقاهرة بعد جولة أسيوية الرئيس السيسى يعود للقاهرة بعد جولة أسيوية

الرئيس

عاد إلى القاهرة فجر اليوم /السبت/ الرئيس عبد الفتاح السيسى قادما من سول عاصمة كوريا الجنوبية بعد جولة أسيوية شملت كازخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة جولته الآسيوية عائدا من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية – بعد ثلاث محطات مهمة – التقي خلالها كلا من الرئيسة الكورية بارك جون هيه، ورئيس الوزراء الكوري، ورئيس برلمان كوريا الجنوبية، كما تم التوقيع على إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين، بما يعكس إرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية في التعاون والشراكة تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما المتميزة.

كما التقي الرئيس ممثلي كبريات شركات الكورية ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والتجارية بغية التعرف علي آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في ، بالإضافة إلي حضوره لاجتماع مجلس الأعمال المصري الكوري.

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