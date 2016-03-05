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الكهرباء: انتهاء 95% من البرنامج السنوى لصيانة المحطات حتى الآن

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الكهرباء: انتهاء 95% من البرنامج السنوى لصيانة المحطات حتى الآن الكهرباء: انتهاء 95% من البرنامج السنوى لصيانة المحطات حتى الآن
أكد مصدر، مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من البرنامج السنوى لصيانة محطات توليد كهرباء بنسبة 95% حتى الآن، مؤكدًا أن عدد الوحدات التى تم صيانتها حتى الآن 145 وحدة بقدرة 26 ألف ميجاوات من إجمالى 167 وحدة.

وأشار المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء أعمال الصيانة السنوية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء قبل الموعد المحدد لها فى 30 أبريل المُقْبِل، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تتم أسرع من الجدول الزمنى المحدد لها، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية مارس الجارى.

وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من صيانة محطات توليد كهرباء بقدرة 26 ألف ميجاوات من إجمالى 30 ألف ميجاوات، قدرة الشبكة فى إطار البرنامج السنوى لصيانة المحطات.

وقال المصدر، إن برنامج الصيانة السنوى بدأ فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 أبريل، موضّحًا أن برنامج الصيانة هدفه الاستعداد لفصل الصيف لتفادى حدوث أى أعطال فنية.


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