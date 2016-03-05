دراسة أمريكية: التوتر المزمن يسبب التهاب المخ وفقدان الذاكرة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، تمثلت فى أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن بسبب مهمة صعبة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب خلايا المخ وفقدان الذاكرة.

ووفقا للدراسة الجديدة - التى نشرت نتائجها مؤخرا مجلة علم الأعصاب الأمريكية - فأكد الباحثون أن الإجهاد أو التوتر المزمن يزيد أعراض القلق على المدى الطويل.

ووجد الدكتور جوناثان غودبو - أستاذ علم الأعصاب فى جامعة ولاية أوهايو الأمريكية خلال الدراسة التى طبقت على الفئران - أن التوتر المزمن يسبب عدم القدرة على التذكر والتهاب خلايا المخ، كما يضعف الجهاز المناعى.

وتوصل الباحثون إلى أن التوتر المزمن يسبب توقف المخ عن تطوير خلايا عصبية جديدة، ويرفع من فرص الإصابة بالاكتئاب.. وأضاف الباحثون أن فقدان الذاكرة يؤكد حدوث التهاب فى الدماغ، وهذا يمكننا من اكتشاف علاجات جديدة تقلل من حدوث هذه المشاكل.. نتائج هذه الدراسة نشرها مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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