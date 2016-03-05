تجديد حبس متهم بتزوير محرر رسمى بسوهاج 15 يوما

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، بسكرتارية عادل عبد الدايم، تجديد حبس المتهم "محمد.ف.م" 33 سنة عامل 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتزوير محرر رسمى لاستخراج رخصة قيادة.

بدأت الواقعة عندما توجه المتهم إلى مرور سوهاج لاستخراج رخصة قيادة، وعند تقديمه شهادة الدبلوم الحاصل عليها شك أحد الضباط فى الشهادة، وتبين من الكشف على المتهم أنه قام بتزويرها لاستخراج رخصة القيادة فتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج