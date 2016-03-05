ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين فى بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المخدرات وضباط مباحث الأقسام من القبض على عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير مفادها قيام المتهم "شوقى. ا" 33 سنة عاطل مقيم المنايف ــ دائرة المركز مسجل شقى خطر تحت رقم 176 فئة ب "سرقات بالإكراه" بالاتجار فى المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته فرش من مخدر الحشيش وزن حوالى (100 جرام) ومبلغ مالى 165 جنيها وهاتف محمول.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مركز القصاصين مفادها قيام المتهم "أحمد. ف" 37 سنة عاطل مقيم الدريسه ــ دائرة المركز مسجل شقى خطر تحت رقم 850 فئة ج "سرقات عامة"، وسبق اتهامه فى (29) قضية بتهم "مقاومة سلطات، مخدرات، سرقة" بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته (3) لفافات من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (30 جراما) ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام المتهم "محمد. ر" 32 سنة عاطل مقيم الكيلو 7 ــ دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الاجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته (261) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 125 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "محمد. ع" 33 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة القسم مسجل شقى خطر تحت رقم 565 فئة ج "سرقات عامة"، وبحوزته (36) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 125 جنيها، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة". وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وقد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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