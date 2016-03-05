أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ختام بطولة كونكورد السلام للفروسية بمشاركة 25 دولة بشرم الشيخ اليوم

Google+ Print
ختام بطولة كونكورد السلام للفروسية بمشاركة 25 دولة بشرم الشيخ اليوم ختام بطولة كونكورد السلام للفروسية بمشاركة 25 دولة بشرم الشيخ اليوم
انتهت اليوم منافسات بطولة كونكورد السلام للفروسية فى قفز الموانع بمدينة شرم الشيخ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام فى مرحلتها الأولى، على أن تبدأ المرحلة الثانية من منافسات البطولة، فى الفترة من 10 وحتى 12 مارس الحالى كمرحلة ثانية بمشاركة 25 دولة.

شارك فى البطولة ما يقرب من 200 فارس من أوروبا كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وإنجلترا وأيرلندا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والسويد ومن آسيا كل من الأردن وسوريا والعراق والسعودية والإمارات ولبنان وقطر والكويت، ومن أفريقيا كل من جنوب أفريقيا وموريشيوس وزيمبابوى والسودان والجزائر والمغرب وليبيا.


>- بالصور.. فرسان مصر يتصدرون بطولة السلام بشرم الشيخ لليوم الثانى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي