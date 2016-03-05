ختام بطولة كونكورد السلام للفروسية بمشاركة 25 دولة بشرم الشيخ اليوم

انتهت اليوم منافسات بطولة كونكورد السلام للفروسية فى قفز الموانع بمدينة شرم الشيخ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام فى مرحلتها الأولى، على أن تبدأ المرحلة الثانية من منافسات البطولة، فى الفترة من 10 وحتى 12 مارس الحالى كمرحلة ثانية بمشاركة 25 دولة.

شارك فى البطولة ما يقرب من 200 فارس من أوروبا كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وإنجلترا وأيرلندا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والسويد ومن آسيا كل من الأردن وسوريا والعراق والسعودية والإمارات ولبنان وقطر والكويت، ومن أفريقيا كل من جنوب أفريقيا وموريشيوس وزيمبابوى والسودان والجزائر والمغرب وليبيا.

- بالصور.. فرسان مصر يتصدرون بطولة السلام بشرم الشيخ لليوم الثانى

>