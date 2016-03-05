وزير الرياضة يزور محافظة سوهاج اليوم لتفقد عدد من المنشآت الشبابية

يستقبل أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، لتفقد عدد من المنشآت بمراكز سوهاج وأخميم وحى الكوثر.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة مراكز شباب حى راشد والرى والساحة الشعبية والاستاد الرياضى وجزيرة الزهور بمدينة سوهاج، وتفقد نادى الرحلات ونادى الشبان المسلمين بحى الكوثر.

ويشمل برنامج الزيارة مركز شباب الديابات بأخميم للوقوف على أداء مراكز الشباب وتقيم الخدمات التى يتم تقديمها من المنشآت الرياضية للشباب ومدى كفاءتها.

- رئيس الوزراء يزور محافظتى سوهاج والأقصر الأسبوع المقبل