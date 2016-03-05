أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الرياضة يزور محافظة سوهاج اليوم لتفقد عدد من المنشآت الشبابية

Google+ Print
وزير الرياضة يزور محافظة سوهاج اليوم لتفقد عدد من المنشآت الشبابية وزير الرياضة يزور محافظة سوهاج اليوم لتفقد عدد من المنشآت الشبابية
يستقبل أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، لتفقد عدد من المنشآت بمراكز سوهاج وأخميم وحى الكوثر.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة مراكز شباب حى راشد والرى والساحة الشعبية والاستاد الرياضى وجزيرة الزهور بمدينة سوهاج، وتفقد نادى الرحلات ونادى الشبان المسلمين بحى الكوثر.

ويشمل برنامج الزيارة مركز شباب الديابات بأخميم للوقوف على أداء مراكز الشباب وتقيم الخدمات التى يتم تقديمها من المنشآت الرياضية للشباب ومدى كفاءتها.


>- رئيس الوزراء يزور محافظتى سوهاج والأقصر الأسبوع المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365