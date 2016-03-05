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شركة مياه القناة: توقف محطة "فايد الكبرى" 24 ساعة لإتمام عملية الربط

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شركة مياه القناة: توقف محطة "فايد الكبرى" 24 ساعة لإتمام عملية الربط شركة مياه القناة: توقف محطة "فايد الكبرى" 24 ساعة لإتمام عملية الربط
أعلن عادل عبد المنعم، المتحدث الرسمى لمحافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان أن المهندس على حسين، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، وافق على توقف محطة فايد الكبرى ، لمدة 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وحتى الساعة التاسعة صباح غدا الأحد ، وذلك لإتمام عملية الربط.

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