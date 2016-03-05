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"الجنح" تنظر محاكمة مدير مستشفى وطبيب آخر لاتهامهما بالاهمال.. اليوم

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"الجنح" تنظر محاكمة مدير مستشفى وطبيب آخر لاتهامهما بالاهمال.. اليوم "الجنح" تنظر محاكمة مدير مستشفى وطبيب آخر لاتهامهما بالاهمال.. اليوم
تنظر، اليوم، محكمة جنح أكتوبر، أولى جلسات محاكمة مدير مستشفى دريم الطبى، وطبيب آخر، أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بالإهمال الذى تسبب فى وفاة مونتير بقناة "أون تى فى".

جاء أمر الإحالة، بعدما انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها حول القضية، ووردت تحريات الأجهزة الأمنية والتقرير الطبى الخاص بالمتوفى، ووجهت النيابة تهمة القتل الخطأ للمتهمين، وكشفت التحقيقات أن "المونتير" تعرض لأزمة قلبية نُقِلَ على إثرها للمستشفى التى رفضت استقباله دون دفع مبلغ تأمين لحجزه، ما أدى إلى تدهور صحته ووفاته.

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مصر 365