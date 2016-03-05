الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على الوجه البحرى والقاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتظهر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية والقناة والرياح أغلبها غربية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه، مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 16 العظمى 25
الإسكندريةالصغرى 11 العظمى 21 مطروح الصغرى 13 العظمى 20
بورسعيدالصغرى 12 العظمى 22
دمياطالصغرى 14 العظمى 22 بلطيم الصغرى 11 العظمى 22
الإسماعيليةالصغرى 15 العظمى 26 السويس الصغرى 15 العظمى 26
العريشالصغرى 10 العظمى 24
نخلالصغرى6 العظمى 23
طاباالصغرى 11 العظمى 23
الطورالصغرى 17 العظمى 27
مرسى علمالصغرى 18 العظمى 28
الغردقةالصغرى 16 العظمى 28 شرم الشيخ الصغرى 19 العظمى26
رفحالصغرى 10 العظمى 23
كاترينالصغرى 5 العظمى20
سيوةالصغرى 8 العظمى 25
المنياالصغرى 10 العظمى 25
الفيومالصغرى 11 العظمى 25 رأس سدر الصغرى13 العظمى 26
أبوسمبلالصغرى14 العظمى 29 وسط الدلتا الصغرى 15 العظمى 24 أسيوط الصغرى 10 العظمى 25
سوهاجالصغرى 11 العظمى 26
الأقصرالصغرى 12 العظمى 28
أسوانالصغرى 14 العظمى 29
شلاتينالصغرى 19 العظمى33
حلايبالصغرى 21 العظمى 27
الوادى الجديدالصغرى 10 العظمى27
قناالصغرى 14 العظمى 29
نويبعالصغرى 12 العظمى 27
السلومالصغرى 10 العظمى 20.
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