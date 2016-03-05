الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على الوجه البحرى والقاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتظهر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية والقناة والرياح أغلبها غربية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه، مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

بورسعيد

دمياط

الإسماعيلية

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

أبوسمبل

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- الأرصاد: الطقس غدا دافئ على الوجه البحرى والقاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا