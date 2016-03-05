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الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على الوجه البحرى والقاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا

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الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على الوجه البحرى والقاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على الوجه البحرى والقاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتظهر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية والقناة والرياح أغلبها غربية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه، مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
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القاهرة

الصغرى 16 العظمى 25

الإسكندرية

الصغرى 11 العظمى 21 مطروح الصغرى 13 العظمى 20

بورسعيد

الصغرى 12 العظمى 22

دمياط

الصغرى 14 العظمى 22 بلطيم الصغرى 11 العظمى 22

الإسماعيلية

الصغرى 15 العظمى 26 السويس الصغرى 15 العظمى 26

العريش

الصغرى 10 العظمى 24

نخل

الصغرى6 العظمى 23

طابا

الصغرى 11 العظمى 23

الطور

الصغرى 17 العظمى 27

مرسى علم

الصغرى 18 العظمى 28

الغردقة

الصغرى 16 العظمى 28 شرم الشيخ الصغرى 19 العظمى26

رفح

الصغرى 10 العظمى 23

كاترين

الصغرى 5 العظمى20

سيوة

الصغرى 8 العظمى 25

المنيا

الصغرى 10 العظمى 25

الفيوم

الصغرى 11 العظمى 25 رأس سدر الصغرى13 العظمى 26

أبوسمبل

الصغرى14 العظمى 29 وسط الدلتا الصغرى 15 العظمى 24 أسيوط الصغرى 10 العظمى 25

سوهاج

الصغرى 11 العظمى 26

الأقصر

الصغرى 12 العظمى 28

أسوان

الصغرى 14 العظمى 29

شلاتين

الصغرى 19 العظمى33

حلايب

الصغرى 21 العظمى 27

الوادى الجديد

الصغرى 10 العظمى27

قنا

الصغرى 14 العظمى 29

نويبع

الصغرى 12 العظمى 27

السلوم

الصغرى 10 العظمى 20.

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