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الزراعة:لجان من الوزارة فى روسيا لاعتماد 10 مجازر تورد لحوم إلى مصر

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الزراعة:لجان من الوزارة فى روسيا لاعتماد 10 مجازر تورد لحوم إلى مصر الزراعة:لجان من الوزارة فى روسيا لاعتماد 10 مجازر تورد لحوم إلى مصر
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن لجنتين بيطريتين تضم 4 أطباء متخصصين بالهيئة،متواجدتين حاليا بروسيا،لمعاينة واعتماد 10 مجازر للحوم والدواجن ،بعد الرغبة الروسية فى توريد اللحوم والطيور إلى ، مؤكدا أن اللجان البيطرية تقوم حاليا باعتماد الشهادات الصحية للمجازر وفحص الشحنات الواردة،تمهيدا لبدء الاستيراد،طبقا للاشتراطات الحجرية المصرية.

وأكد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن اللجان البيطرية المصرية المتواجدة بروسيا تعمل بالتنسيق مع الجانب البيطرى الروسى لمعاينة المجازر الروسية التى سيتم من خلالها استيراد اللحوم،طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها منظمتى الأغذية والزراعة "فاو"، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانى"OIE"،تمهيدا لبدء عمليات استيراد الحيوانات الحية الى مصر لأغراض الذبيح الفورى واللحوم منها عبر الموانئ الروسية ،تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية ،لضمان دخول لحوم صالحة للاستهلاك،وآمنة وخالية من الأمراض الوبائية.


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