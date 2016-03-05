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رئيس حزب ليبى يصف استهداف مقر حزبه بقذائف "آر بى جى" بمحاولة إرهابية فاشلة

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رئيس حزب ليبى يصف استهداف مقر حزبه بقذائف "آر بى جى" بمحاولة إرهابية فاشلة رئيس حزب ليبى يصف استهداف مقر حزبه بقذائف "آر بى جى" بمحاولة إرهابية فاشلة

وصف عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى (المنتهية ولايته)، عبدالرحمن السويحلى، استهداف مقر حزب "الاتحاد من أجل الوطن "فجر اليوم الجمعة بقذائف "آر بى جى" بأنه "محاولة إرهابية فاشلة".

وأكد السويحلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الليلة أن عملية استهداف مقره أسفرت عن أضرار مادية "لا تذكر"، ولم تسفر عن إصابات بشرية، لافتا إن العملية تهدف «لإسكاتنا وإيقاف مسيرة التوافق التى ارتضاها جُل الليبيين.

كما أكد السويحلى عزمه على المضى فيما هو ماضى فيه قائلا: "نحن ماضون فيما عزمنا عليه، وكان بشير السويحلى قد صرح فى وقت سابق بتعرض مقر مكتب والده عبد الرحمن السويحلى، رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن للإعتداء بثلاث قذائف "آر بى جي" وسط العاصمة طرابلس.

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