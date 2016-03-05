أمريكا: ندعم وجود سوريا موحدة وغير طائفية

>أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى مجددا ان الولايات المتحدة تدعم وجود سوريا موحدة وغير طائفية، ونفى كيربى تأييد واشنطن لفكرة إقامة مناطق حكم ذاتى للاكراد فى سوريا.

وأضاف المسئول الامريكى فى تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تسعى الى التوصل الى تسوية سياسية للازمة السورية تسمح باجراء انتخابات خلال فترة 18 شهرا وتشكيل حكومة مسئولة تلبى احتياجات الشعب السوري.

وأوضح كيربى أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير، مشيرا إلى أن الادارة الامريكية لاتزال تؤمن بان الرئيس السورى بشار الاسد لايمكن ان يكون جزءا من مستقبل سوريا.

وقال إن هناك حاجة الى تشكيل حكومة لا يكون بشار على رأسها، موضحا ان القرار متروك للشعب السورى لتحديد كيفية وشكل الحكومة الانتقالية وهو الامر الذى يتطلب ضرورة استئناف المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام، وتابع أن أحد التقارير الصحفية تشير إلى ان غالبية السوريين لايزالون يرغبون فى رحيل بشار.

وقال ان عملية فيينا أكدت انه يتعين ان يكون هناك صوت فى العملية الانتخابية للسوريين الموجودين فى خارج سوريا مؤكدا ان الجميع يدرك ان فرصة الرئيس بشار فى البقاء فى السلطة ستكون ضئيلة جدا فى حال السماح لجميع السوريين بالتصويت فى الانتخابات.