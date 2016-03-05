لو مصاب بالتهاب البنكرياس.. تجنب الخمور والدهون والأطعمة المصنعة

التهاب البنكرياس من الأمراض التى تصيب الإنسان نتيجة تناوله بعض الأطعمة، وفى التقرير التالى ينصح الموقع الأمريكى للسيطرة على التهاب البنكرياس المزمن والحاد، بما يلى:

1- تجنب الأطعمة التى تحتوى على نسب عالية من الدهون، لأن الدهون أحد أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس، بجانب ارتفاع الدهون الثلاثية فى الدم، والنظام الغذائى عالى الدهون يزيد الإصابة بالتهابات البنكرياس، لذا يفضل تجنب اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأطعمة المقلية، مع الإكثار من الكربوهيدرات والبقوليات والأسماك.

>2- الابتعاد عن الكحول أو الخمور، حيث إنها من الأسباب الرئيسية للإصابة بالالتهاب البنكرياس خاصة بين الرجال.

3- تجنب الأطعمة المصنعة، خاصة التى تحتوى على الزيوت المهدرجة لأنها تساعد على إنتاج الجذور الحرة الضارة للجسم الناتجة عن عملية التمثيل الغذائى ومن الأفضل استبدال الأطعمة المصنعة بالطازجة والإكثار من الخضراوات.

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