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اليوم.. الحكم على "المستريح" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

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اليوم.. الحكم على "المستريح" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين اليوم.. الحكم على "المستريح" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين
تصدر، اليوم، الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، الحكم على على رجل الأعمال أحمد مصطفى ، الشهير بـ"المستريح"، فى اتهامه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيها من مواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية .

ويحاكم "المستريح"، فى القضية رقم 951 حصر جرائم اقتصادية لـسنة 2015 ، ورقم 1003كلى شمال الجيزة لـسنة 2015 ، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات .

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