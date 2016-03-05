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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب دراجتين بـ"كورنيش أسوان"

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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب دراجتين بـ"كورنيش أسوان" إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب دراجتين بـ"كورنيش أسوان"
أصيب فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، 4 أشخاص، فى حادث تصادم وانقلاب دراجتين بخاريتين بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وأكد شهود عيان من أهالى مدينة أسوان، أن 4 أشخاص يستقلون دراجتين بخاريتين تحملان أرقام (24716) و(24672)، حاولوا الفرار من سيارة شرطة أثناء محاولة استيقافهم بطريق كورنيش النيل، وخلال سيرهم بسرعة زائدة أمام نادى التجديف الرياضى، اصطدمت الدراجتين بسيارة ملاكى تصادف مرورها بالطريق، مما أدى إلى انقلاب الدراجتين، وإصابة الأشخاص الأربعة مستقليها، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، بواسطة سيارتين إسعاف، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة النجدة بأسوان، بلاغاً بالواقعة، وانتقل إلى موقع الحادث الرائد إسلام ياسين، والنقيب عصام الشناوى، والنقيب أحمد الهجرسى، ضباط مباحث قسم أول أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من طريق كورنيش النيل.

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انقلاب دراجتين (1)

انقلاب دراجتين (2)

انقلاب دراجتين (3)

انقلاب دراجتين (4)
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