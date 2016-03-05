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بالفيديو.. أبواب المترو مفتوحة أثناء رحلته "من غمرة للسيدة زينب"

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أرسل القارئ، محمد عادل، ، يرصد سير قطار مترو الأنفاق وأبوابه مفتوحة، فى اتجاه حلوان، من محطة غمرة، حتى محطة السيدة زينب، وسط حالة من الخوف والهلع بين الركاب، خوفا من سقوط أحدهم من أبواب المترو أثناء سيره، نظرا لتكدس الركاب داخل العربة.

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