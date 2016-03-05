"المهندسين" تريند على تويتر بعد انفجار عبوة شارع غزة

دخل هاشتاج "المهندسين" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم السبت، عقب وقوع انفجار عبوة بدائية الصنع، زُرِعَت بإحدى السيارات فى شارع غزة بالمهندسين.

وكان جسم غريب قد انفجر أمام نادى الطلبة العمانى بشارع غزة بالمهندسين، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وأدى الانفجار إلى تهشم عدد من السيارات بموقع الحادث.

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- انفجار جسم غريب أمام نادى الطلبة العمانى بالمهندسين