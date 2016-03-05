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الطالب المصرى صاحب واقعة تهديد ترامب يوافق على مغادرة أمريكا فى يوليو القادم

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الطالب المصرى صاحب واقعة تهديد ترامب يوافق على مغادرة أمريكا فى يوليو القادم الطالب المصرى صاحب واقعة تهديد ترامب يوافق على مغادرة أمريكا فى يوليو القادم
قالت (ان بى سي) الأمريكية، أن طالبا مصريا يدرس الطيران فى الولايات المتحدة وافق على مغادرة البلاد فى يوليو القادم، وذلك بعد أن كان تم إلقاء القبض عليه لكتابة تعليقات على موقع "فيس بوك" رأت السلطات الأمريكية أنها تتضمن تهديدات للمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الملياردير دونالد .

وذكرت الشبكة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى إنه تم إجراء جلسة استماع أمام سلطات الهجرة الأمريكية لترحيل عماد الدين السيد الطالب بمدرسة الطيران جنوب كاليفورنيا.

وأشار الموقع إلى أن الطالب البالغ من العمر 23 عاما شعر بالغضب من التصريحات التى أدلى بها المرشح الرئاسى الجمهورى بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وكتب تعليقا عن ذلك على موقع "فيس بوك" يوم 3 فبراير الماضى، حيث قال إنه على استعداد لقتل ترامب وسيشكره العالم على ذلك.


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