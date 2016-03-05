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جنايات جنوب الجيزة تصدر الحكم اليوم على 13 متهما فى "رشوة التنمية الزراعية"

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جنايات جنوب الجيزة تصدر الحكم اليوم على 13 متهما فى "رشوة التنمية الزراعية" جنايات جنوب الجيزة تصدر الحكم اليوم على 13 متهما فى "رشوة التنمية الزراعية"
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم السبت ، حكمها على 13 متهما من مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى قضية "رشوة التنمية الزراعية".

وتعتبر القضية إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، والمتهم فيها 13 موظفًا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة "بج بن" وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

وكان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى، ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية.


>5 مارس.. الحكم على 13 موظفا فى "رشوة التنمية الزراعية" بوزارة الزراعة

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