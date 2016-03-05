انقطاع المياه عن 9 قرى بأسوان 8 ساعات لإجراء عمليات ربط بخطوط الشبكة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن انقطاع مياه الشرب بـ 9 مناطق بمدينة أسوان ،اليوم السبت ، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن المناطق التى تشهد انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال ربط لخط مياه مصنع كيما الجديد بشبكة المياه الرئيسية هى "الصداقة القديمة، وعزب كيما، وعمارات كيما السد العالى، وعمارات شركة كيما، وعمارات الحديد والصلب، والسيل الجديد، والسيل الريفى، والزيداب، وعزبة عبد الحميد جبريل".

وناشدت محافظة أسوان المواطنين والجهات المعنية بتوفير وتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب بالشكل المطلوب خلال الفترة المذكورة.

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