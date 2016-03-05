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تجليس الأنبا أنطونيوس اليوم مطرانًا للقدس بحضور وفد كنسى مصرى

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تجليس الأنبا أنطونيوس اليوم مطرانًا للقدس بحضور وفد كنسى مصرى تجليس الأنبا أنطونيوس اليوم مطرانًا للقدس بحضور وفد كنسى مصرى
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بتجليس الأنبا أنطونيوس مطرانًا للقدس والكرسى الأورشليمى بحضور وفد كنسى مصرى أرسله البابا تواضروس لهذه المناسبة ، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية فى القدس.

وكان البابا تواضروس الثانى، قد كلف وفدا من ستة مطارنة للسفر إلى القدس لحضور حفل تجليس المطران الجديد أنبا انطونيوس على رأسه الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس والأنبا إثناسيوس مطران الأقباط الفرنسيين، والأنبا بنيامين مطران المنوفية وأنبا بوفتونيوس مطران سمالوط والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا كيرلس النائب الباباوى بأوروبا ، بالإضافة إلى الأنبا يسطس رئيس دير الأنبا أنطونيوس.


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