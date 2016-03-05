وزير الزراعة يكرم موظفا تبرع بـ30 جنيها من راتبه مدى الحياة لـ"تحيا مصر"

يكرم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، اليوم السبت الموظف حمادة جعفر أحمد أحمد،والذى يعمل فنى حاسب آلى،بجهاز تحسين الأراضى بالفيوم،لتبرعه بمبلغ 30 جنيه شهرياً من راتبه لصالح صندوق تحيا مصر مدى الحياة، فى استجابة من المواطن لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صبح على مصر".

و كان الموظف حمادة جعفر أحمد قد تقدم بطلب الى مدير جهاز تحسين الأراضى بالفيوم، للموافقة على التبرع بمبلغ 30 جنيها من راتبه شهرياً، لصالح صندوق تحيا مصر، مدى الحياة ، وهو ما وافق عليه بالفعل مدير الجهاز دعماً لنهضة مصر.

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