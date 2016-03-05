أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الزراعة يكرم موظفا تبرع بـ30 جنيها من راتبه مدى الحياة لـ"تحيا مصر"

Google+ Print
وزير الزراعة يكرم موظفا تبرع بـ30 جنيها من راتبه مدى الحياة لـ"تحيا مصر" وزير الزراعة يكرم موظفا تبرع بـ30 جنيها من راتبه مدى الحياة لـ"تحيا مصر"
يكرم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، اليوم السبت الموظف حمادة جعفر أحمد أحمد،والذى يعمل فنى حاسب آلى،بجهاز تحسين الأراضى بالفيوم،لتبرعه بمبلغ 30 جنيه شهرياً من راتبه لصالح صندوق تحيا مدى الحياة، فى استجابة من المواطن لمبادرة الرئيس عبد الفتاح "صبح على مصر".

و كان الموظف حمادة جعفر أحمد قد تقدم بطلب الى مدير جهاز تحسين الأراضى بالفيوم، للموافقة على التبرع بمبلغ 30 جنيها من راتبه شهرياً، لصالح صندوق تحيا مصر، مدى الحياة ، وهو ما وافق عليه بالفعل مدير الجهاز دعماً لنهضة مصر.
>


>- "الزراعة" تشيد بموظف تبرع بـ 30 جنيه من راتبه لـ"تحيا مصر" مدى الحياة
>
>- بالصور.. وزير الزراعة يبحث مع ممثل "فاو" دعم المنظمة لمشروع 1.5 مليون فدان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي