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جرعة صغيرة من الأسبرين تقى من السرطان.. تعرف على أضرار الإفراط فى تناوله

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جرعة صغيرة من الأسبرين تقى من السرطان.. تعرف على أضرار الإفراط فى تناوله جرعة صغيرة من الأسبرين تقى من السرطان.. تعرف على أضرار الإفراط فى تناوله
كشفت دراسة علمية حديثة أن جرعة صغيرة من الأسبرين قد تساعد فى الوقاية من السرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم.

وأوضح الباحثون - خلال الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرا قسم الأورام بالمجلة العلمية “JAMA”- أن النتائج الجديدة تؤكد فوائد متعددة من الأسبرين.

وأظهرت العديد من الدراسات السابقة أن تناول الأسبرين على المدى الطويل يخفض بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكلى، وسرطان الجهاز الهضمى (GI).

وأشار الباحثون إلى أن الأسبرين يستخدم لعلاج أو منع الصداع والتهاب المفاصل وآلام العضلات والعظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية مؤخراً أن تناول الأسبرين بانتظام كل أسبوع بجرعة منخفضة، لا تتعدى قرصا واحدا، يوقف الأمراض القلبية الوعائية وسرطان القولون والمستقيم (CRC).. وأضاف الباحثون أن كثرة تناول الأسبرين يصيب بقرحة فى المعدة ومشاكل بالكلى، لذلك ينصح بعدم استخدام جرعة مرتفعة منه.


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