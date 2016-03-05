كلوني داعماً كلينتون: دونالد ترامب انتهازي

وصف النجم العالمي جورج كلوني George Clooney المرشح الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump بأنه "مجرد شخص انتهازي وفاشي يكره الأجانب"، وذلك عقب التقدم الملحوظ الذي حققه ترامب في انتخابات "الثلاثاء الكبير" مقارنةً بمنافسيه داخل الحزب.

وفي حديث لصحيفة Guardian البريطانية، أعرب كلوني عن تفاؤله بأن حملة ترامب الانتخابية لا يمكن أن توصله إلى البيت الأبيض، اي الى الرئاسة.

وتابع قائلاً: "يمكن الإعتماد على الأمريكيين لفعل ما هو صحيح وذلك بعد أن استنفدوا كل الاحتمالات الأخرى". ثم أضاف: "في موسم الانتخابات دائماً تسير الأمور بشكل جنوني، وأعلى الأصوات هي الأبعد والأكثر تطرفاً، لذلك دائماً ما نسمع الأفكار الغبية على نطاق واسع".

وفي هذا الإطار، أعلن الممثل العالمي دعمه لأي مرشح من الحزب الديمقراطي، على الرغم من إعلان تأييده الكامل للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون Hillary Clinton.

ولفت كلوني خلال حديثه الى انه من أشد المعجبين بالمرشح بيرني ساندرز Bernie Sanders ، قائلاً: "لقد أعجبت بالمناظرة التي شارك فيها، فقد كان يتطرق بالحوار إلى أشياء لم يتم الحديث عنها من قبل مثل التباعد بين الفقراء والأغنياء والتي تزداد سوءاً من يوم لآخر".