ديفيد وفيكتوريا بيكهام يحتفلان بعيد بروكلين الـ 17

إحتفل ديفيد بيكهام David Beckham بعيد ميلاد ولده البكر بروكلين Brooklyn الـ 17 عبر رسالة مؤثرة من القلب نشرها اللاعب المعتزل على صورة له مع ولده.

جاء في الرسالة:

"قبل 17 عاما جاء هذا الرجل الصغير إلى العالم وتغيرت حياتنا بطرق عدة".

وأضاف:

"لقد مُنحنا أثمن هدية جعلتنا نبتسم ونشعر بالفخر . عيد ميلاد سعيد ".

بدورها شاركت والدة بروكلين Brooklyn فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بالإحتفال بالعيد برسالة وجّهتها الى إبنها جنبا إلى جنب مع صورة له قالت فيها:

"عيد ميلاد سعيد يا ولدي الوسيم. نحن فخورون بك ونحبك كثيرا. لا أصدق أن طفلي بروكلين أصبح في الـ 17من عمره اليوم".

أتت رسالتا عيد الميلاد التي كتبها الثنائي لولدهما بعد يوم واحد فقط من نشر ديفيد بيكهام David لصورة صغيرته هاربر Harper البالغة الـ 4 سنوات من عمرها بينما كانت تنظف أسنانها قبل وقت النوم مرتدية زيّ فريق كرة القدم مانشستر يونايتد كاملاً مع إسم بيكهام Beckham على ظهرها.

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