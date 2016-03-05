بان كى مون يعتزم إحياء محادثات لإنهاء الصراع بين المغرب والبوليساريو

>قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إنه سيسعى لاستئناف مفاوضات بين جبهة البوليساريو الساعية لاستقلال الصحراء الغربية والحكومة المغربية لإنهاء النزاع بينهما والسماح للاجئين بالعودة.

واستعر النزاع حول الإقليم الصحراوى القاحل فى شمال غرب القارة الإفريقية منذ أعلن المغرب ضمه فى 1975 بعد انسحاب المستعمر السابق إسبانيا.

وشنت جبهة البوليساريو التى تقول إن الإقليم يخص الأهالى الصحراويين حرب عصابات إلى أن تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة فى 1991 لكنه لم يفلح فى تسوية النزاع الذى ظل معلقا منذ ذلك التاريخ.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة زيارة معسكرات لاجئين فى منطقة تندوف الجزائرية حيث تتمركز جبهة البوليساريو، وقبل السفر من موريتانيا يوم الخميس قال بان إنه يعتزم "إعادة إطلاق مفاوضات لحل النزاع ليتسنى للاجئين الصحراويين العودة لموطنهم، وحذر زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز فى بيان اليوم الجمعة من نفاد صبر "الشعب الصحراوى."