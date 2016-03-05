أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية وفرنسا يؤكدان مواصلة التعاون لمكافحة أسباب التطرف

Google+ Print
السعودية وفرنسا يؤكدان مواصلة التعاون لمكافحة أسباب التطرف السعودية وفرنسا يؤكدان مواصلة التعاون لمكافحة أسباب التطرف

>أكدت المملكة العربية وفرنسا التزامهما فى إطار التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الارهابى ، وأثنيا على كل الجهود التى يمكن بذلها فى هذا المجال من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة، ومن بينها تشكيل التحالف الإسلامى المناهض للإرهاب.

وأعرب الجانبان ـ فى بيان مشترك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفرنسا والتى استمرت يومين ، بثته وكالة الأنباء السعودية - عن استعدادهما لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائى الذى يرمى إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية ، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما فى ذلك العرقى والديني.

وأكد الجانبان على أهمية الحد من العنف والتطرف من خلال العمل العميق على الأصعدة السياسية والفكرية والأمنية، وفيما يتعلق بسوريا ، أكد البلدان ضرورة التوصل إلى حل سياسى موثوق ، ألا وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل ، وأعادا التأكيد على دعمهما للهيئة العليا للمعارضة ، وأكدا على ضرورة التحسين المستدام للوضع من أجل السماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفى هذا الصدد ، أكدا على تأييدهما لوقف الأعمال القتالية الذى دخل حيز التنفيذ ، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه ، مذكرين بأن المجموعات التى سماها مجلس الأمن فقط هى المستثناة من الهدنة.

وأكدا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية ، وفقا للقانون الدولى ، لمساعدة جميع السوريين ، كما أكدا على دعمهما الكامل للحكومة العراقية فى جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسى دائم للأزمة التى تمر بها العراق ، وذلك من خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي.

وأكدا مجددا على دعمهما للائتلاف العربى فى اليمن والسلطات الشرعية فى البلاد ، فضلا عن العمل الذى يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني.

وشدد الطرفان على دعمهما لوحدة وأمن واستقرار لبنان من خلال مؤسساته الرسمية، ولا سيما الجيش ، وأكدا على ضرورة انتخاب رئيس - بأسرع وقت ممكن - يمكنه جمع كل الأطراف ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة التى يمر بها حاليا.

كما تم تناول القضية الفلسطينية ، واتفق البلدان على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية ، وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى حول هذا الموضوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020