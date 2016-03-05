السعودية ترفض فكرة قرار جديد لمجلس الأمن حول اليمن

>رفضت الممكة السعودية الجمعة فكرة اصدار مجلس الامن الدولى قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين فى اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.

وقال السفير السعودى لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمى "لا نعتقد ان مثل هذا القرار ضرورى فى هذه المرحلة، وكانت الدول الاعضاء فى مجلس الامن اعتبرت الخميس ان الوضع الانسانى "خطر جدا" فى اليمن و"طلبت من اطراف النزاع احترام الحق الانسانى الدولي"، بحسب السفير الانغولى اسماعيل غاسبر مارتينز الذى يراس مجلس الامن فى مارس.

واضاف أن الدول الاعضاء ال 15 فى المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الانسانى فى اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما دعوا الى وقف لاطلاق النار، ورد السفير السعودى على نظيره الانغولى قائلا انه "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وانه عبر عن "موقفه الشخصي".