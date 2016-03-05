وصفة مذهلة من الكزبرة تخلصك من حصوات الكلى

الكلى تساعد فى تصفية من 120 إلى 150 لتر دم فقط لتوليد ما يقرب من 1-2 لتر من البول، الذى يخرج السوائل الزائدة والنفايات من الجسم.

ووفقا للموقع الأمريكى“Healt Food Star” - المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبية - فأوضح الباحثون أن الكليتين ينظمتان مستويات الصوديوم والفوسفات والبوتاسيوم لضبط ضغط الدم ويساعدان على توليد الهرمونات التى تساعد فى تقوية العظام وتجديد خلايا الدم الحمراء الميتة، ولكن حصى الكلى تسبب تراكم الكالسيوم وتشكل كتلة صلبة تعوق عملها.. وهناك وصفة طبيعية للتخلص من حصوات الكلى، تشمل:

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>مكونات الوصفة:

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الجرعة:

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>• بعض أوراق الكزبرة>• البقدونس>• كوبين من مياه الشرب النقية>غسل حفنة البقدونس والكزبرة جيداً وتقطيع أوراقها ووضعها فى وعاء من المياه النظيفة، وغليها لمدة 10 دقائق، ووضع المزيج فى درجة حرارة الغرفة حتى يبرد.>يتم شرب مزيج البقدونس والكزبرة بشكل يومى لتخليص الكلى من السموم الزائدة والأملاح.

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