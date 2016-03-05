وزير التعليم يكرم اليوم 35 طالبا متفوقًا بالدقهلية

يكرم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم اليوم، 35 طالبًا وطالبة بمحافظة الدقهلية، فى حفل سيشهده خلال جولته ببعض مدارس الدقهلية.

وقَدَّم الطلاب 27 عملاً فى مجال البحث العلمى، وشاركوا بها فى معرض العلوم والفنون الذى أقيم خلال إحتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومى، فى فبراير الماضى.

ومن المقرر أن يزور الشربيبى، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ليحضر طابور الصباح بالمدرسة، ثم يتوجه برفقة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إلى مدرسة المنصورة الدولية للغات.

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