موكب الرئيس يغادر مطار القاهرة بعد وصوله من كوريا الجنوبية

وصل مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، على متن الطائرة الرئاسية بعد انتهاء جولته الأسيوية، وغادر موكب الرئيس المطار فى طريقة إلى قصر الاتحادية بعد زيارته الخارجية التى شملت كازاخستان واليابان كوريا الجنوبية.

وكانت زيارة الرئيس إلى كازاخستان قد شهدت لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخى «نور سلطان نزار باييف»، ورئيس الوزراء الكازاخى، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف

كما قام الرئيس بزيارة إلى اليابان لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من التجربة اليابانية فى محالات التعليم والمواصلات والصحة والصناعة، واختتم الرئيس جولته الآسيوية بزيارة إلى كويا الجنوبية، لبحث سبل تدعيم العلاقات بين البلدين، فى إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات إلى مصر.

السيسى يصل القاهرة بعد جولة شملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة السيسى من جولته الآسيوية