محمد رمضان ينشر صوراً جديدة من كواليس مسلسل "الأسطورة" على "فيس بوك"

نشر الفنان محمد رمضان، صباح اليوم السبت، صوراً جديدة من كواليس مسلسله الجديد "الأسطورة"، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال رمضان معلقاً على الصور "لما الاقى فريق بوفيه مسلسل الاسطورة بالكامل.. يطبعوا صور من المسلسل على ملابسهم.. ويطبعوا صورتى وصورة المخرج على المجات على نفقتهم الشخصية.. ده اسمه حب وإيمان بالعمل.. لما اشوف الابتسامة على وجه جميع العمال والزملاء من الصغير إلى الكبير سناً وليس مقاماً ( لان مقامنا واحد ).. اتفائل.. واحمد الله، المشروع الناجح.. منظومة تحب وتحترم بعض.. واللعبة ليست فردية، شكرا لكل اخواتى وزملائى.. انا بدونكم لن انجح".

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