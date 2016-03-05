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خبراء المعمل الجنائى يرفعون آثار انفجار المهندسين للتعرف على هوية المنفذين

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خبراء المعمل الجنائى يرفعون آثار انفجار المهندسين للتعرف على هوية المنفذين خبراء المعمل الجنائى يرفعون آثار انفجار المهندسين للتعرف على هوية المنفذين
رفع ضباط المعمل الجنائى، أثار الانفجار الذى وقع فى شارع غزة بالمهندسين للوصول إلى أدلة تقود النيابة للتعرف على منفذيه .

وكان جسم غريب انفجر منذ قليل، أمام نادى الطلبة العمانى بشارع غزة بالمهندسين دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وأدى الانفجار إلى تهشم عدد من السيارات بموقع الحادث.


>بالصور.. تمشيط محيط انفجار المهندسين.. وحراس العقارات: لم نرى أى شخص غريب

تهشم 5 سيارات بمحيط انفجار جسم غريب بجوار نادى الطلبة العمانى بالمهندسين
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