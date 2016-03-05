مصدر أمنى: 3 ضباط يسكنون أمام موقع انفجار شارع غزة بالمهندسين

قال مصدر أمنى متواجد بموقع الانفجار بشارع غزة بالمهندسين، إن الانفجار سببه عبوة بدائية الصنع وضعت بإحدى السيارات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العمارة التى انفجرت أمامها العبوة يقطن بها 3 ضباط من وزارة الداخلية.

وكان جسم غريب قد انفجر، منذ قليل، أمام نادى الطلبة العمانى بشارع غزة بالمهندسين، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وأدى الانفجار إلى تهشم عدد من السيارات بموقع الحادث.

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