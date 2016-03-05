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نقل محبوس من سجن مركز كوم حمادة لمستشفى دمنهور العام لإصابته بقىء دموى

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نقل محبوس من سجن مركز كوم حمادة لمستشفى دمنهور العام لإصابته بقىء دموى نقل محبوس من سجن مركز كوم حمادة لمستشفى دمنهور العام لإصابته بقىء دموى
استقبل، قبل قليل، مستشفى دمنهور العام " هيثم . م . م " عاطل ومقيم بكوم حمادة والمحبوس بمركز كوم حمادة على ذمة قضية سرقة والمحكوم فيها بالحبس لمدة 6 أشهر مصاب بحالة إعياء شديد وقىء دموى.

وكان اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة قد تلقى إخطاراً من العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بشعور "هيثم . م . م" المحبوس بمركز كوم حمادة بشعور بحالة إعياء شديد.

وعقب استئذان المستشار كريم عبد اللطيف رئيس نيابة كوم حمادة تم نقله لمستشفى كوم حمادة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه يعانى من قىء دموى حاد، وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام تحت الحراسة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال مركز كوم حمادة .

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