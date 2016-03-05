نائب بالبحيرة يتهم أمام مسجد بالهجوم عليه ووصف الانتخابات بأنها "غير حرة"

تلقى اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة إخطاراً من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية يفيد بتلقيهم بلاغاً من محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الدلنجات، وإفادته بتعرض "محمد أ ع س أ" المقيم بمنشية فاضل زاوية أبو شوشة دائرة المركز إمام مسجد الهاويس الملاصق لكوبرى البستان، له ببعض الإسقاطات لسلبية أدائه البرلمانى، واصفاً الانتخابات بأنها غير حرة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات، أسفرت جهود فريق البحث فى التوصل إلى أنه عقب انتهاء صلاة الجمعة طلب النائب من إمام المسجد إلقاء كلمة شكر لأهالى الدائرة على دعمه فى حملته الانتخابية فرفض الإمام، وبعد شروعه فى شكر أهالى القرية وسرد انجازاته البرلمانية، فقام الإمام بإعادة التأكيد على تعليمات وزير الأوقاف وأمر عامل المسجد بإغلاق الميكرفون، على إثره حدثت مشادة كلامية فيما بينهما وهو ما أيده مقيم شعائر المسجد، ويدعى "فتح الله مصطفى عطية مرسى" ومقيم بزاوية أبو شوشة دائرة المركز.

كما تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغاً من "عاطف عبد الله عمارة، ورجب عبد المنعم عمارة" أنجال عمومة عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الونيس بساط، ومعاذ سعيد لطفى، بأنه أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة بالمسجد المشار إليه قام إمام المسجد بالتحدث بعبارات تدعو للتطرف والفرقة بين طوائف الشعب والتطرق لبعض الأمور السياسية، وعقب إنتهاء الصلاة قاموا بمعاتبته على الخطبة، فأمر عامل المسجد سالم سويدان البرهمى بطردهم من المسجد والتعدى عليهم بالسب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2053 لسنة 2016 إدارى الدلنجات .

وعقب ذلك حضر لمركز شرطة الدلنجات 4 أشخاص وهم كلاً من "فتح الله مصطفى عطية، وجمال حامد قاسم ربيع حسن عبد المولى رشاد سعيد فوزى وطلبوا إثبات شهادتهم فى واقعة المحضر بعالية بعدم صحة الواقعة، وأن غرضها النيل من إمام المسجد نكاية فيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال مركز الدلنجات.

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