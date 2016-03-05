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بالصور..10 شخصيات "المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر".. آخرهم "مريهان حسين" المتهمة بالسكر.. ومن الشباب هيثم محمد وأحمد عزمى ودينا الشربينى.. وأبرزهم نهى العمروسى وانتصار وغادة إبراهيم وهادى الباجورى

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بالصور..10 شخصيات "المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر".. آخرهم "مريهان حسين" المتهمة بالسكر.. ومن الشباب هيثم محمد وأحمد عزمى ودينا الشربينى.. وأبرزهم نهى العمروسى وانتصار وغادة إبراهيم وهادى الباجورى بالصور..10 شخصيات "المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر".. آخرهم "مريهان حسين" المتهمة بالسكر.. ومن الشباب هيثم محمد وأحمد عزمى ودينا الشربينى.. وأبرزهم نهى العمروسى وانتصار وغادة إبراهيم وهادى الباجورى
العديد من الفنانين خاصة المشاهير منهم، وقعوا فى فخ تعاطى المواد المخدرة وحيازتها؛ ما أدى إلى تعرضهم للقبض عليهم والتحقيق معهم، حيث صدرت ضد البعض منهم أحكام بالسجن عقب ثبوت التهمة عليهم وآخرين بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

مريهان حسين


>ورصد "اليوم السابع" عددا من المشاهير التى تعرضت لمثل تلك الوقائع، جاء أبرزها الفنانة مريهان حسين، حيث القت الأجهزة الأمنية، فجر الثلاثاء الماضى، القبض عليها، بعد الاشتباه فى سيارتها، والتى عثر بداخلها على زجاجتى خمر فى المقاعد الخلفية، وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
>المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (1)

غادة إبراهيم


>وبتاريخ 28 فبراير الماضى، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط الفنانة الشهيرة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة، وقررت النيابة العامة إحالتها لمحكمة الجنح، عقب تحرير محضر بالواقعة.

نيفين مندور


>وبتاريخ 14 فبراير الماضى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة نيفين مندور، التى أدت دورها الشهير "فيحاء" فى فيلم "اللى بالى بالك" مع الفنان محمد سعد "اللمبى"، بمحافظة الإسكندرية، ومعها شابان آخران وهما "شريف.س" و"محمد.ح" داخل سيارة رقم "ن و ا 274" أثناء محاولتهم الفرار من كمين كارفور أثناء رؤيتهم له، وكان بحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات نارية، وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة ألف جنيه.

هيثم محمد


>بتاريخ 2 أكتوبر 2015 ألقت أجهزة الأمن القبض على الممثل الشاب هيثم محمد، وبحوزته 8 غرامات من الهيروين بقصد التعاطى، وذلك أثناء وجوده فى سيارته مع اثنين من أصدقائه، بالقاهرة الجديدة.

أحمد عزمى


>وبتاريخ 1 أبريل 2014 ألقى القبض على الفنان أحمد عزمى فى منزله بمدينة شرم الشيخ، وبحوزته كمية من المخدرات، عندما كان يقضى إجازته هناك، وقضت محكمة جنايات شرم الشيخ بحبس الممثل أحمد عزمى 6 أشهر مع الشغل فى قضية تعاطى مخدر "الترامادول".
>المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (2)

ريكو


>بتاريخ 28 يناير 2015 ألقى القبض على المطرب "ريكو"، وعدد من أصدقائه؛ بتهمة تعاطى المخدرات داخل إحدى الشقق بالمجاورة الثانية فى مدينة العبور، وتم حبسه لمدة عام.

انتصار


>وبتاريخ 12 نوفمبر 2013 اتهمت الفنانة انتصار فى قضية مخدرات، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية فى الجيزة من إلقاء القبض عليها وهى فى حالة سُكر، أثناء قيادة سيارتها الملاكى بصحبة 3 كويتيين مخترقة حظر التجوال، إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

نهى العمروسى


>وفى العام الماضى، تم القبض على الفنانة نهى العمروسى بصحبة المخرج السينمائى عمرو فاروق، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتم ضبطهما مع 9 أشخاص آخرين داخل محل بالزمالك يمتلكه المخرج، وظلت فى الحبس عدة أسابيع، ثم أثبت الطب الشرعى عدم تعاطيهما المخدرات بعد إجرائهما التحاليل التى أصرت نهى على إجرائها لها، وتم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

دينا الشربينى


>وقضت الفنانة دينا الشربينى سنة فى السجن، بعد الحكم عليها بتعاطى المخدرات؛ حيث تم القبض عليها أثناء شرائها كوكايين من منزل خالد السيد طارق، نجل صاحب شركة شهيرة لتصميم المطابخ بمنطقة الزمالك، فى نوفمبر 2013، واعترفت أنها دائمة التردد على الشقة لشراء المخدرات.

هادى الباجورى


>كما تم سجن المخرج هادى الباجورى بعد أن تم القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين، وكانت مشكلته آنذاك إثبات أنه تعاطى وليس للاتجار، وقضى وقتها بضع سنوات فى السجن.

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (3)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (4)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (5)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (6)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (7)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (1)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (2)

المهنة ممثل والتهمة تعاطى وسكر (3)
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