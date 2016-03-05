النيابة العامة تكلف الأمن الوطنى بكشف ملابسات انفجار المهندسين

قررت النيابة العامة، فتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات حادث انفجار سيارة المهندسين، الذى وقع بتقاطع شارعى فوزى رماح مع شارع غزة، فى الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، وتسبب تحطم 5 سيارات كانت بالقرب من مكان الواقعة.

وخاطبت النيابة العامة، قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات التحرى فى أسرع وقت، وكشف ملابسات الانفجار للوصول إلى مرتكبيه، مع تكليف خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية، للقيام بفحص السيارة ومحيط الانفجار، والتحفظ على المخلفات الناتجة عنه لبيان أسبابه والمادة المستخدمة.

وانتقل فريق من نيابة شمال الجيزة الكلية، إلى موقع الانفجار لإجراء المعاينة التصويرية، والاستماع لأقوال شهود العيان ممن شهدوا لحظة انفجار السيارة، وسؤال حراس العقارات القريبة من مكان الحادث عن أى معلومات لديهم.

تلقت النيابة العامة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إخطارا من الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، يفيد بوقوع انفجار فى سيارة مركونة بالقرب من مستشفى بمنطقة المهندسين، ما أسفر عن تحطم بعض السيارات.