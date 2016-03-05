إصابة 4 من عائلة واحدة فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 4 أشخاص بجروح وبتر بالأذن وبتر بالأصبع وجرح طعنى شبه نافذ جراء حدوث مشاجرة عنيفة لخلافات على قطعة أرض بقرية بسطرة التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة.

وانتقل اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث لمكان الواقعة، وتبين اندلاع المشاجرة بين طرف أول " أحمد . ر . ا" مصاب بجرح تهتكى بالذقن، و" خالد . ر . ا " مصاب ببتر بالأذن، وطرف ثانى "عطية . ح . ا " مصاب ببتر بأصبع اليد، و"محمد . ع . ا" مصاب بجرح طعنى شبه نافذ وجميعهم أولاد عمومة ويقيمون بذات الناحية لخلافات بينهما على قطعة أرض مساحتها 2 قيراط مبانى بذات الناحية.

وتم نقل المصابين من الطرف الأول للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، والمصابين من الطرف الثانى لمستشفى دمنهور العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6266 لسنة 2016 جنح مركز دمنهور.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة

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