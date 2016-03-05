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رئيس مباحث السويس يقدم العزاء لأسرة الشهيد مصطفى لطفى

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رئيس مباحث السويس يقدم العزاء لأسرة الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث السويس يقدم العزاء لأسرة الشهيد مصطفى لطفى
قدم العميد الدكتور محمد شرباش رئيس مباحث مديرية أمن السويس واجب العزاء لأسرة الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا، وكان شرباش تبنى الشهيد بعد تخرجة من كلية الشرطة عام 2004 وعمل معه معاوناً للمباحث عندما كان رئيساً لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، كما حضر اللواء حسن ناجى مدير المباحث الجنائية بأمن القليوبية سابقاً، والذى تولى تعين الشهيد ضابطاً بمباحث قسم أول شبرا الخيمة.

كما حضر لتقديم العزاء لأسرة الشهيد أيضاً محمد عودة عضو مجلس الشعب السابق وعميد نواب الوطن العربى وأقدم برلمانى فى ، والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول، كما حضر المهندس عادل صبرى القيادى بحزب المصريين الأحرار.

وكانت مديرية أمن القليوبية اقيمت سرادق عزاء للشهيد مصطفى لطفى الذى استشهد أثناء قيامه بمأمورية لضبط المتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بحضور اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية لأمن الوزارة، واللواء سعيد شابى مدير أمن القليوبية، واللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، واللواء على فرحات مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم هانى أبوسريع نائب رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا، والرائد محمود ندا مباحث قسم ثان.

عزاء الشهيد مصطفى لطفى (1)

عزاء الشهيد مصطفى لطفى (2)

عزاء الشهيد مصطفى لطفى (3)

عزاء الشهيد مصطفى لطفى (1)

عزاء الشهيد مصطفى لطفى (2)

أمن القليوبية: تحديد هوية قاتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة
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