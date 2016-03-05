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مقتل إيطاليين فى ليبيا يزيد الضغوط من أجل التدخل العسكرى

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مقتل إيطاليين فى ليبيا يزيد الضغوط من أجل التدخل العسكرى مقتل إيطاليين فى ليبيا يزيد الضغوط من أجل التدخل العسكرى

أضاف مقتل رهينتين إيطاليين فى ليبيا هذا الأسبوع وتحرير اثنين آخرين عجالة إلى نداءات بضرورة تدخل إيطاليا عسكريا فى مستعمرتها السابقة.

فقد صرح السفير الأمريكى لدى إيطاليا، جون فيليبس، فى مقابلة نشرت اليوم الجمعة بأن إيطاليا التزمت بالمساهمة بنحو 5000 جندى فى قوة دولية، رغم أن الناطق باسم السفارة الأمريكية أكد على أنه يكرر ما كان وزيرا الدفاع والخارجية الإيطاليان قد صرحا به فى السابق.

وكانت إيطاليا قد أعلنت مشاركتها فى قوة دولية لإعادة الاستقرار للبلاد، والمساعدة فى وقف تدفق المهاجرين الذين يستغلون ليبيا كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا، إلا أنها أكدت أنها ستقوم بذلك فقط إذا طلبت منها حكومة وفاق ليبية ذلك رسميا.

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