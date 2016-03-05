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الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية يجرى اليوم انتخابات ثلث الأعضاء

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الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية يجرى اليوم انتخابات ثلث الأعضاء الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية يجرى اليوم انتخابات ثلث الأعضاء
أكد سعيد سعد الشاذلى، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالغربية، دعوة الجمعية العمومية للاتحاد، للاجتماع التاسعة صباح اليوم السبت، بمقر نادى الشبان المسلمين، لحضور جدول أعمال الجمعية العمومية.

وقال الشاذلى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن انتخابات تجديد ثلث الأعضاء، وهناك 25 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد، كما يتضمن جدول الأعمال، عرض الميزانية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة، واختيار المحاسب القانونى، ومراجع الحسابات.

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