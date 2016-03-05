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نقابة العلميين بالإسكندرية تحتفل بـ"لم الشمل" بحضور أعضائها

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نقابة العلميين بالإسكندرية تحتفل بـ"لم الشمل" بحضور أعضائها نقابة العلميين بالإسكندرية تحتفل بـ"لم الشمل" بحضور أعضائها
نظمت نقابة العلميين بالإسكندرية احتفالية بعنوان " لم الشمل" بحضور الدكتور مرسى أبو يوسف نقيب العلميين وأعضاء مجلس النقابة الجدد فى اول تجمع بعد إعلان نتيجة الانتخابات وفوز قائمة معاً بأكبر عدد من الأصوات.

كما حضر اللقاء نقيب العلميين بالبحيرة وأعضاء مجبس النقابة، احتفالا بفوز النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وجميع العلميين من تقدم للترشح ومن لم يحالفه الحظ ومن حضر العملية الانتخابية ومن لم يحضر كل العلميين وأسرهم للتعرف على المجلس الجديد وبدء النشاط والاشتراك فى لجان النشاط بالنقابة.


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