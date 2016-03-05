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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين حفل باستاد طنطا الرياضى

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين حفل باستاد طنطا الرياضى بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين حفل باستاد طنطا الرياضى
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يرافقه اللواء يحيى رشدى مساعد المدير للتدريب والأفراد والعقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية خدمات تأمين حفل ترفيهى باستاد طنطا الرياضى دائرة قسم ثان طنطا.

وشدد مدير الأمن على القوات باليقظة التامة وعدم دخول أى شخص يحمل أسلحة أو أى مواد خطرة الحفل، كما وجه أمن الاستاد بمتابعة البوابات الإلكترونية على المداخل ومتابعة الكاميرات، كما وجه إدارة المرور بمنع انتظار السيارات على جانبى الطريق ورفع الانتظار الخاطىء.

كما وجه مدير الأمن الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت الهامة، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (1)

اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (2)

اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (3)

اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (4)

اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (5)

اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (6)

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كنيسة مارى جرجس بطنطا
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