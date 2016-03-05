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بالصور.. مجهولون يشعلون النيران فى أكوام القمامة بسور ديوان محافظة أسوان

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بالصور.. مجهولون يشعلون النيران فى أكوام القمامة بسور ديوان محافظة أسوان بالصور.. مجهولون يشعلون النيران فى أكوام القمامة بسور ديوان محافظة أسوان
أشعل مجهولون، منذ قليل، النار فى أكوام القمامة المتراكمة بجوار سور ديوان عام محافظة أسوان، دون وقوع إصابات.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية، بسيارتين لمحاولة إطفاء الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب لجراج السيارات الخاص بمبنى ديوان المحافظة، وجارى اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة.

وأسفر الحريق عن إضاعة ملامح الرسومات بسور ديوان محافظة أسوان، وذلك نتيجة تراكم أكوام القمامة بشكل كبير نتيجة إضراب عاملى النظافة لليوم السادس على التوالى.

حريق بالقمامة (1)

حريق بالقمامة (2)

حريق بالقمامة (3)

حريق بالقمامة (4)

حريق بالقمامة (5)


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