فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة السيسى من جولته الآسيوية

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها قبل قليل، استعدادا لعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من كوريا الجنوبية، بعد انتهاء جولته الآسيوية، والتى شملت كازخستان واليابان، فى إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات إلى مصر

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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