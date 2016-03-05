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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة السيسى من جولته الآسيوية

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة السيسى من جولته الآسيوية فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة السيسى من جولته الآسيوية
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها قبل قليل، استعدادا لعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من كوريا الجنوبية، بعد انتهاء جولته الآسيوية، والتى شملت كازخستان واليابان، فى إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات إلى .

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.


>- بالصور.. السيسى يودّع كوريا الجنوبية بزيارة المنطقة الصناعية بمدينة "أنشون".. ويتفقد مينائها الجديد.. ويشهد التوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة قناة السويس.. ويتعرف على التجربة الرائدة لمصنع سامسونج

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مصر 365

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