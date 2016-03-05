أرجنتينى حائز على "نوبل للسلام" يرشح مروان البرغوثى لنيل الجائرة

سلم الأرجنتينى أدولفو بيريز اسكيفيل، الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 1980، أمس الجمعة، سفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين حسنى عبد الواحد، نسخة من ترشيحه للمناضل الفلسطينى الأسير مروان البرغوثى، القابع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وذكرت وكالة سما الفلسطينية، أن "اسكيفيل" قدم خلال لقائه السفير عبد الواحد، فى مقر السفارة بالعاصمة بوينس أريس، لوحتين فنيتين من إنتاجه عن نضال الشعب الفلسطينى من أجل الحرية والاستقلال.

وأكد ضرورة إبراز معاناة الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وأن ترشيحه لمروان البرغوثى ما هو إلا تعبير عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين، مضيفاً أن هذا يشكل خطوة أولى يجب البناء عليها لحشد الدعم لترشيح البرغوثى للحصول على الجائزة.

وأكد أنه سيستمر فى دعمه اللامشروط لنضال الشعب الفلسطينى من أجل الحرية والاستقلال والتوصل إلى حل سلمى ينهى الاحتلال الإسرائيلى، ويضمن العيش بسلام لكافة دول المنطقة.

ويذكر أن بيريز اسكيفيل معروف بنضاله دفاعاً عن حقوق الإنسان وتصديه لممارسات الحكم القمعى فى سبعينيات القرن الماضى فى الأرجنتين، وهو ما أهله للحصول على جائزة نوبل للسلام، واستمر عمله فى الدفاع عن كافة قضايا حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم ومن بينها فلسطين.