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الداخلية تحيل أمينى شرطة ببنى سويف للاحتياط على خلفية ابتزاز مواطنين

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الداخلية تحيل أمينى شرطة ببنى سويف للاحتياط على خلفية ابتزاز مواطنين الداخلية تحيل أمينى شرطة ببنى سويف للاحتياط على خلفية ابتزاز مواطنين
تلقت مديرية أمن بنى سويف، قرار من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإحالة اثنين من أمناء الشرطة بالمديرية إلى الاحتياط، على خلفية اتهام بعض المواطنين لهما بالابتزاز.

وكانت الأجهزة الأمنية ببنى سويف قد تلقت بلاغاً فى وقت سابق من "اسحاق. ل" 39 سنة، يتهم فيه اثنين من أمناء الشرطة وهما "م.ع " و"ح.ج" بالحصول منه على مبلغ مالى 20 ألف جنيه، ومولد كهربائى، وبلاغاً من مواطن يدعى "محمد . م" ضد الأمينين يتهمهما فيها بابتزازه، وعدم تسديد المتهم الأول لمبلغ 4 آلاف جنيه باقى ثمن سيارة قام بشرائها من المواطن المًبلغ، وقيام المتهم الثانى بفرض مبالغ مالية عليه مقابل عدم تحرير محاضر ضده.

وقرر وقتها اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف إيقاف الأمينين عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.


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